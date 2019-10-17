ضبط عاطل بـ20 ألف قرص تامول فى مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من شن عدة حملات أمنية مكبرة؛ لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20،000 عشرون ألف قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.