إليسا تواصل هجومها الناري على النظام اللبناني (شاهد)

واصلت الفنانة اليسا، هجومها على النظام السياسى تعقيبًا على حرائق لبنان المشتعلة منذ الإثنين الماضي، في منطقة دمور جنوب لبنان.



وغردت "اليسا"، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع "تويتر": "بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".



وكانت لبنان شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.