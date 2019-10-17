ضبط عاطل بـ3 طرب حشيش في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من شن عدة حملات أمنية مكبرة؛ لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال استقلاله مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 3 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 300 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.