حسن الرداد يتحدى شيماء سيف فى "معكم منى الشاذلى" (فيديو)

يحل النجمان حسن الرداد وشيماء سيف، ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً.



يدخل النجمان خلال اللقاء تحديًا جديدًا ضمن حلقات التحدي التى تميز بها البرنامج في مواسمه الأخيرة، من خلال مسابقات فنية، وألعاب تليفزيونية تنافس فيها حسن وشيماء لكسب التحدي.



كما تحدث حسن الرداد عن آخر أعماله "الزوجة 18" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وسر إصراره على تقديم أعمال كوميدية، فيما تكشف شيماء سيف بعضًا من كواليس العمل الذى شاركت حسن في بطولته.



وتطرق حسن وشيماء إلى حياتهما الخاصة وماذا اختلف فيها قبل وبعد الزواج، حيث يؤكد "الرداد" أن الارتباط بشريك الحياة أمر مهم، لكنه مسئولية كبيرة على الطرفين، أما شيماء فأكدت أنها بعد الجواز اكتشفت أهمية أمها في حياتها بفترة العزوبية، حيث كانت هي المسئولة عنها في كل شيء، لكن بعد الزواج الأمر اختلف تمامًا وأصبحت هي مسئولة عن نفسها وزوجها.



يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.