شمال سيناء تنظم حملة للتوعية باستخدام المضادات الحيوية

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء "الحملة القومية للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية"، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق محمد كامل.



وذكرت المديرية، في بيان، اليوم الخميس، أن الحملة تتناول كيفية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وعدم الإسراف في استعمال المضادات الحيوية بصفة شخصية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، موضحة الآثار السلبية للاستخدام الخاطئ؛ ومنها: تقليل المقاومة لتأثير المضاد الحيوي، والتخزين لفترات طويلة، كما أن الاستخدام بغير وصفة الطبيب يؤدي إلى الفشل الكلوي والكبدي، وتقليل المناعة الطبيعية للجسم وخلق أنواع جديدة من الميكروبات التي ستتحور لمهاجمة الجسم، بالإضافة إلى عدد من الأضرار الصحية وانتشار الأمراض المعدية.



من جانبه، أشار مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة، فتحي عثمان، إلى أن الحملة تواصل فعالياتها بالندوات واللقاءات ومحاضرات التوعية في الإدارات الصحية ومكاتب الصحة وأماكن التجمعات المختلفة على مستوى المحافظة.