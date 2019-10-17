اعتصام مزارعين فلسطينيين في غزة ضد قيود الاحتلال

اعتصم عشرات المزارعين الفلسطينيين في غزة اليوم الخميس، للمطالبة بتصدير محاصيلهم إلى أسواق الضفة الغربية ورفع قيود إسرائيل على ذلك.

وجرى الاعتصام أمام مقر مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في غزة، ورفع المشاركون فيه لافتات مكتوبة تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007 وما يتضمنه من قيود على تصدير منتجاتهم.

وانتقد مدير الجمعية التعاونية للزراعة محمد غبن خلال الاعتصام، القيود الإسرائيلية على تصدير المحاصيل الزراعية من قطاع غزة خاصة محصول البطاطس الذي يواجه فائضا بالإنتاج لهذا العام بأكثر من 5000 طن.

وذكر غبن أن البطاطس المزروعة في أراضي قطاع غزة لا يوجد أي تسويق خارجي لها وسيزيد الفائض أضعافا مضاعفة وهو ما يهدد بتكبد المزارعين خسائر كبيرة.

ودعا غبن إلى ضغط محلي ودولي على السلطات الإسرائيلية للسماح بتسويق المنتجات الزراعية خارج قطاع غزة ورفع القيود على ذلك لمنع انهيار القطاع الزراعي.