بوتين: عودة روسيا إلى أفريقيا عبر قمة سوتشى

بعد نحو ثلاثة عقود من الابتعاد، تعود موسكو إلى الساحة في إفريقيا مع استضافة الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل أول قمة إفريقية كبرى في مسعى لتثبيت نفوذ روسيا في مواجهة الغرب وكذلك الصين.



في الآونة الأخيرة، قام عدة قادة أفارقة بزيارات إلى موسكو، في أغسطس استقبل الرئيس الروسي رئيس الموزمبيق فيليب نيوسي، وقبله زاره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو والانغولي جواو لورينتشو.



وبشكل عام، زار حوالى عشرة رؤساء العاصمة الروسية منذ 2017.



وحاليا تريد موسكو الانتقال إلى السرعة القصوى، ولم تعد تكتفي بصورتها كدولة تبيع الكلاشينكوف.



في منتجع سوتشي البحري، سيترأس فلاديمير بوتين ونظيره المصري معا في 23 و24 أكتوبر أول "قمة روسية- إفريقية" ينتظر أن يحضرها حوالى 30 رئيس دولة وحكومة.



على جدول الأعمال محادثات سياسية واقتصادية لإثبات أن الروس بإمكانهم أن يكونوا شريكا موثوقًا على غرار الصين وأوروبا، وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "روسيا قدمت الكثير في مجال التعاون للدول الإفريقية بما فيه فائدة مشتركة متبادلة".