صور.. بدء تلقي تظلمات "مساكن زفتى"

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، بدء تلقي التظلمات الخاصة بمساكن الجزيرة المرحلة الثانية لمدة 15 يوما من تاريخه.



وأكدت أن إدارة الإيرادات سوف تجمع الطلبات المقدمة وتحصرها ثم ترفعها إلى إدارة الإسكان بمحافظة الغربية لفحص الطلبات مرة أخرى.



وقال المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة، إنه على من يرغب في التظلم من هذه اللجنة الأولية الحضور لإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، وتقديم طلب التظلم متضمنا بيانات مقدم الطلب واسم المتظلم منه وسبب التظلم، وذلك خلال 15 يومًا من ثاني يوم من هذا الإعلان، وذلك اعتبار من يوم الخميس 17-10-2019 حتى الخميس الموافق 31-10-2019.



وطالبت الوحدة المحلية بالمواطنين المتظلمين من اللجنة الأولية للمشروع القومي للإسكان سرعة التقدم في المواعيد المذكوره أعلاه.