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عالم

احتجاجات كاتالونيا.. الاستقلاليون يواصلون التعبئة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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بعد ليلة جديدة من أعمال العنف في كاتالونيا، يواصل الاستقلاليون في المنطقة اليوم الخميس تعبئتهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على إصدار القضاء الإسباني أحكاما قاسية على عدد من قادتهم.

وكان الطلاب مضربين صباح الخميس وقطعت الطرق مجددا وأشعلت الإطارات في الشوارع "لشل" الحركة في المدن استعدادا لمواصلة المسيرات.

والقى الرئيس الانفصالي لكاتالونيا كيم تورا الذي دان العنف ليلا بعدما التزم الصمت، خطاب تحد للدولة الاسبانية في برلمان كاتالونيا.

وقال "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتراجع خطوة إلى الوراء في الدفاع عن حقنا الثابت في تقرير المصير"، مؤكدا أن "الخوف والتهديدات لن تهزمنا". ووعد بالتوصل إلى الاستقلال خلال سنتين.

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