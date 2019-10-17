تجديد حبس سيدة لحيازتها 80 قرص مخدر في الإسكندرية

قررت محكمة جنح اللبان بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة أقراص مخدرة؛ بقصد الاتجار بها على عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، سابق اتهامها فى 3 قضايا "مخدرات" حال قيامها بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائها في دائرة قسم شرطة اللبان.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين أمني، وألقي القبض عليها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 80 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.