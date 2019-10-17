رئيس الوزراء يلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الحالية لواشنطن، "كيمبرلي ريد"، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.



وخلال اللقاء، أعربت رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي عن تطلعهم للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية في السوق المصري، مشيرةً إلى أن وفدًا من البنك سيزور مصر في نوفمبر القادم؛ من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة، مضيفًا أنه يمكن أن تتضمن مناقشات وفد البنك الذي سيزور مصر دراسة مجالات التعاون في تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.



وفي هذا الإطار، اقترح وزير البترول أن يساهم البنك في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط؛ نظرًا لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.



وخلال الاجتماع كذلك، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنيّة، وبالتنسيق مع السفارة في واشنطن، من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة في مصر؛ حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات في السوق المصري.