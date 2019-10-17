ضبط 4 متهمين بغسل 5 ملايين جنيه من أموال المخدرات

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة حملات أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.



أسفرت الحملات عن ضبط 4 متهمين - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.