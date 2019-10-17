ضبط تاجر مخدرات غسل 20 مليون جنيه

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة حملات أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.



أسفرت الحملات عن ضبط أحد المتهمين محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية؛ لاتجاره في المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.



وتبين أن المتهم أودع جزءًا من أمواله بالبنوك، وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وأسس أنشطة تجارية واشترى عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 20 مليون جنيه.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.