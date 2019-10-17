توقيع الكشف الطبى على 2220 حالة خلال قافلة فى المنيا

قالت وكيل وزارة الصحة، دكتورة أمنية رجب، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2220 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.



وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق النائية.



وأضافت وكيل وزارة الصحة، في تصريح اليوم الخميس، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2220 حالة منها 110 حالات جراحة، و289 حالة عظام، و493 حالة أطفال، بالإضافة إلى فحص عشوائي للضغط والسكر لـ129 حالة، وتحويل 46 حالة للمستشفى؛ لاستكمال العلاج.