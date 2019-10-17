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مصر

تيفانيان: أطفال مصر أبهروا الكامب الروسي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال شريف جاد رئيس الوفد المصرى المشارك بالكامب الروسي الدولي للأطفال إن المركز الثقافي الروسي برئاسة الكسي تيفانيان نظم احتفالية تكريم لوفد الأطفال المصري العائد من الكامب في روسيا، بعد المشاركة الناجحة فى الكامب الروسي والتألق في المسابقات مع دول روسيا، المجر، بلغاريا، أرمينيا، اوزباكستان وفرنسا، والذي تم برعاية مؤسسة روس آتوم التى توجه الدعوة للدول المتعاونة مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

ونظم الوفد المصرى معرضا للمنتجات الفرعونية وقدموا استعراضات فنية لرقصة الصعيدى واستعراض الفراعنة بالإضافة إلى تنظيم يوم ثقافي مصرى حيث قدموا عرضا باللغة الروسية، والانجليزية والعربية حول تاريخ مصر وحضارتها وقدموا عرضا حول الأسطورة فى مصر القديمة مع الاستشهاد بأسطورة ايزيس وأوزوريس، وورشة عمل لتعلم اللغة العربية والتى أقبل عليها اطفال الكامب مع تعلم كيف تكتب اسمك باللغة العربية واللغة الهيروغليفية.

من جانبه اشار الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي أن الفيلم الذي شاهدناه من قبل اللجنة المنظمة يؤكد أن أطفال مصر قدموا افضل استعراض وافضل معرض بين الدول وابهروا الكامب الروسي بالاداء الراقي والالتزام الرائع لذا يستحقون التكريم.

وأشار الى أن أطفال مصر كانوا على درجة كبيرة من المسئولية وفازوا بحب واهتمام الجميع واستطاع الوفد المكون من شادى عادل، مروان نجم، عبدالله محمود، حبيبه شريف، نورا الجبالى، سليم خالد، روميساء خالد، سلمى سامح، عمر خالد وسوزانا تامر أن يقدموا صورة مشرفة لمصر وجاء دعم هيئة التنشيط السياحى والمعهد العالى للباليه والمركز الثقافي الروسي لتكتمل عناصر النجاح للمصريين، وفي الختام تم تكريم الأطفال بشهادات التقدير، وتكريم المهندس احمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحى والدكتور عاطف عوض القائم بأعمال عميد المعهد العالى للباليه، والدكتورة تهانى حسن والدكتورة ايفان احمد للجهد فى اعداد الرقصات والموسيقي والمشرفة على الوفد نتاشا كوكش ويلينا تشاليدزى منسقة الاعداد للكامب الروسي.

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