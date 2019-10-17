غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق فى شرق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه بداية من الواحدة من ظهر غدٍ الخميس 18 أكتوبر، بـ6 مناطق بشرق الإسكندرية.



وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه نظرًا لأعمال التجديد والإحلال بالمرحلة الأولى الخاصة بخط المياه العكر المغذي لمحطة مياه المعمورة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، عقب صلاة الجمعة، فإنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق "المندرة، الطابية، المنتزه، المعمورة، طوسون، أبوقير".



وأكدت الشركة أنه سيتم رفع ضغوط المياه فور الانتهاء من الأعمال.



وناشدت شركة مياه الشرب من الأهالي بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه، ولطلب سيارات المياه الاتصال على الخط الساخن 125.