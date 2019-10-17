متحدث "المترو" يكشف تفاصيل سقوط رافعة ونش بخط المرج

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن التعطل الجزئي في خط المرج حلوان سببه سقوط رافعة "ونش" إحدى الشركات الخاصة التابعة للدعاية والإعلان المتعاقدة مع هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أنه أثناء رفع إعلان بين محطة غمرة ومحطة مترو الدمرداش، انكسرت رافعة الونش، مما أدى لسقوط لوحة الإعلانات التي يتم رفعها على الشبكة الكهربائية الهوائية التي تغذي قطارات الخط الأول ما بين محطة مترو غمرة ومحطة الدمرداش.



وأوضح "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه على الفور اتجهت فرق الطوارئ بالكامل لإصلاح العطل، وتم التحفظ على رافعة الونش، وسائق الونش، مشيرًا إلى أنه على الفور تواجد وزير النقل بمكان الحادث.



وتابع المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أن مترو الأنفاق بالخط الأول كان يعمل من محطة مترو الشهداء وحتى محطة مترو حلوان في الاتجاهين، ومن محطة مترو المرج الجديدة وحتى مترو منشية الصدر، وتوقف العمل بمحطات منشية الصدر والدمرداش وغمرة فقط في الاتجاهين، وتم تشغيل الخط بشكل مفرد من سرايا القبة وحتى محطة مترو الشهداء، متوقعًا عودة الحركة بالخط الأول بمترو الأنفاق بالكامل خلال ساعات.