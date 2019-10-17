تنفيذ حضانة بقيمة 5 مليون جنيه بمشروع سكن مصر بالشروق

كشف المهندس عبدالروؤف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانة بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر ضمن خطة العام المالى 2019_2020 لتكون إضافة جديدة لنشاط الحضانات بمدينة الشروق.



وأوضح "رئيس الجهاز" في تصريحات لـ"لدستور" بأنه تم التنفيذ على مساحة (2400م2) وتتكون الحضانة من (6 فصول – منطقة ألعاب أطفال) بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه وكان من المقرر الانتهاء نهاية العام الجارى.



وأشار "الغيطي" إلى أنه جارى أيضًا الطرح لعدد(36) قطعة أرض إستثمارية بنفس المجال بنظام التخصيص المباشر، بالإضافة لعدد (7) حضانات تعمل بالفعل عن طريق التضامن الاجتماعى وعدد (5) تعمل عن طريق المستثمرين بالمدينة بهدف تلبية احتياجات سكان مدينة الشروق.