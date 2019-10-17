تفاصيل 5 اجتماعات لـ"صناعة البرلمان" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، 5 اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تستضيف اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، وزير الزراعة للاستماع إلى بيانه، بشأن قرار قصر الاستيراد لأي شحنات منتجات غذائية من البرازيل إلى مصر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2019 على شركة وحيدة، وهي المعتمدة من قبل هيئة الخدمات البيطرية.



وتناقش اللجنة تأثير القرار الخاص بوزير الزراعة بشأن الاستيراد من البرازيل، واحتمالية أن يؤدي هذا الوضع إلى الاحتكار، وعدم المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال، والإضرار بمصالح المستهلك من عدم توفر المنتجات في الأسواق.



كما تناقش اللجنة في اجتماع يوم الأحد المقبل، عددًا من طلبات الإحاطة الأول من النائب سليمان وهدان، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين، وكذلك تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة جنوب بورسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030، ولم يتم إنجاز المشروع حتى الآن.



وتناقش اللجنة طلب النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية.



وتناقش اللجنة في اجتماع، الإثنين، طلب النائب سمير البطيخي، بشأن الرسوم المبالغ فيها المفروضة على المناطق الصناعية الحرة بمدينة نصر والعامرية، وتستمع اللجنة في جلسة استماع إلى الأضرار التي لحقت بشركات القطاع الخاص والمستثمرين، من جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، وخاصة فيما يتعلق برفع سن المعاش، ونسبة التأمين الطبي المحصلة من قبل هيئة التأمين.