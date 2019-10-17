الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

أمن قناة السويس يضبط 549 متهمًا جنائيًا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
طباعة
شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عدة حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة نطاق الإختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال عشرة أيام، عن فحص 68 محلًا وكافتيريا وفحص 13519 سيارة، وضبط مخالفتين مروريتين، وضبط 549 متهمًا جنائيًا، وتنفيذ 686 حكم حبس وتنفيذ 27 حكم غرامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لرضوى الشربيني (صورة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

زاهى حواس يكشف أسرار مقبرة سيتى الأول فى وادى الملوك

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقة فيلم "موانا".. صور

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

حبس وكيل «تعليم الوادي الجديد» 4 أيام في قضية رشوة

نائب ليبي: لقاؤنا في القاهرة غداً لتدارس الموقف من اجتماع "برلين الغامض"

العوضي: بلاغ للنائب العام ضد الصحف والمواقع التي خاضت في عرض إسراء عبدالفتاح

رغم التهديدات.. تويتر يعلن أسباب استمرار حساب "ترامب"

منوعات

فيل بري يقتل رجلا في نيبال

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

كشكول

السيسي عن الامتحانات: هتكون كلها مميكنة خلال سنتين

السيسي لأولياء الأمور: ثقوا فينا.. وساعدونا نغير بلدنا

بالصور.. "خريجي الأزهر" تكرم رئيس فرع المنظمة بإندونيسيا

بالفيديو.. رئيس وزراء لبنان يلتقي الطفل الشجاع

إسلام سياسي

بعد تداول أنباء تفيد تسليمه لمصر.. من هو الإرهابي مدين حسانين؟

تميم قطر يدعم الحوثيين بـ25 مليون دولار لتطوير ترسانتهم العسكرية

"سعيد رسلان" يجدد دعواته لقتال جماعة الإخوان - فيديو

الجيش التركى يشن غارات عنيفة على رأس العين


زيت وسكر

القضاء على قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بـ”النصر التخصصي” في بورسعيد

قرار يسعد الملايين من محدودي الدخل بشأن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي

لماذا تصطحبت وزيرة التخطيط خبراء “مصر تستطيع” في زيارة إلى “الروبيكي”؟

خطوات الحصول على الأراضي للمطورين والمستثمرين بالمدن الجديدة

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"مقالات أدبية تاريخية ثقافية" كتاب جديد لـ سيد علي

"تأثير المعلم على الشباب" بثقافة بورسعيد

"الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطنى" بثقافة القليوبية

الآلات الوترية والإيقاعية بقصر ثقافة بنها

صفحتنا ع الفيس بوك