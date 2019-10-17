أمن قناة السويس يضبط 549 متهمًا جنائيًا

شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عدة حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة نطاق الإختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.



أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال عشرة أيام، عن فحص 68 محلًا وكافتيريا وفحص 13519 سيارة، وضبط مخالفتين مروريتين، وضبط 549 متهمًا جنائيًا، وتنفيذ 686 حكم حبس وتنفيذ 27 حكم غرامة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها.