المجتمعات العمرانية الجديدة تتفقد مشروعات مدينة العاشر من رمضان

قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه خلال جولته، المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ونوابه ومعاونوه.



وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز خلال جولته بالمدينة، مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي "بحي الأندلس"، وأعمال تنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالمشروع، وعددًا من مشروعات المرافق والطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.



كما تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، أعمال تنسيق الموقع لعددٍ من المشروعات الخدمية بالمدينة، والتي أوشكت علي الانتهاء تمهيدًا لافتتاحها ومنها ( مبني المرور الرئيسي - الموقف الإقليمي - المستشفى الجامعي - قسم رابع مدينة العاشر من رمضان - مبنى الشهر العقاري)، حيث أنه جارٍ الانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت.



كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، مشددًا خلال جولته، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير لتلك المسطحات في أسرع وقت ممكن، وكذا الانتهاء من المشروعات الخدمية للمدينة في المواعيد المقررة وبكفاءة وجودة عالية، وضرورة مواصلة العمل على مدار أيام الأسبوع لسرعة تنفيذ تلك المشروعات