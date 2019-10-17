"لوجستية البحيرة" توفر 25 ألف فرصة عمل 75% منها لأبناء المحافظة

تفقد، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ البحيرة، اليوم، يرافقهما الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات المنفذة للأعمال، المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور، على الطريق الزراعي السريع، والمقامة على مساحة 96 فدانا، لتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، وتضم 3 قطاعات متنوعة مما سيساهم في توفير 25 ألف فرصة عمل، أكثر من 75 % منها لأبناء المحافظة.



وتفقد وزير التموين ومحافظ البحيرة، المنطقة اللوجستية لإحدى الشركات على مساحة 31355 متر مربع، وافتتحا المخزن الرئيسى المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، ويعد الأكبر على مستوى الدلتا، ويضم مخازن متنوعة وثلاجات.



يذكر أن الشركة تتبع شركة أخرى تنفذ مشروعات بالمنطقة اللوجيستية على إجمالي مساحة 68 ألف متر مربع، جرى تقسيمها إلى ثلاثة جهات وهى مساحة 31355م2، لإقامة منطقة مخازن متنوعة وثلاجات تخزين، ومساحة 23000 م2 لإقامة منطقة مخازن أدوية، ومساحة بمساحة 11000 م2، لإقامة منطقة لتخزين وتوزيع الغاز لخدمة المنطقة التجارية وما حولها.