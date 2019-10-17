والد "تولاى" يكشف كذب الإخوان: ابنتي ليست مصابة بالتهاب سحائى

"الاصطياد في الماء العكر".. مبدأ تتبعه جماعة الإخوان الإرهابية، ففي الوقت الذي يعيش عناصرها بالخارج ويتقاضون أموالا ضخمة لتشويه مصر، يروجون لشائعات لتصدير صورة سيئة عن الوطن لزعزعة استقراره، كان آخرها وجود حالات إصابه بالالتهاب سحائي بين تلاميذ مدارس الإسكندرية، بل واختلقوا واقعة وفاة طالبتين، واشاعوا أن التطعيم ضد المرض يبلغ ثمنه 1400 جنيه.



"الدستور" تواصلت مع إيهاب عواد، والد "تولاي"، بمدرسة مصطفى النجار، التي روّج كثيرون أنها مصابة بالالتهاب السحائي، أمس، فقال إن إبنته بصحة جيدة، وستعود قريبًا إلى المدرسة، مؤكدًا زيارة وفد من مديرية الصحة بالاسكندرية لها، وتوجه بالشكر للمدرسة التى تابعت معه أول بأول فى صحة إبنته.



وأشار إلى أن الفحوصات أثبتت أن إبنته لا تعانى من إلتهاب سحائي معدى، لكنه إلتهاب فيروسي دماغى.



كاانت" تولاي" سجلت فيديو على صفحتها عبر "فيس بوك" قالت فيه: "أحب أشكر كل حد سأل عليا.. أنا الحمد لله بقيت كويسة جدًا النهاردة وبشكر كل حد اهتم بيا وإن شاء الله راجعة لمدرستى وأصحابي قريب".





