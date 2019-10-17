"محلية النواب" توجه المحافظين بمقاومة الفساد

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن المحافظين وغيرهم، من الذين يتولون مناصب قيادية بالمحافظات والوحدات المحلية، في مختلف مستوياتها شركاء دون أن يدروا في عمليات فساد كبيرة وممنهجة، في حال عدم قيامهم بالتواصل المطلوب مع المواطن، حسب قوله.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، مؤكدًا على أنه من أسس ومقومات العمل المحلي والتنفيذي، الاستماع إلى مظالم وشكاوى المواطنين، منوهًا بالقول: "تلاحظ لدينا أن بعض المحافظين والقيادات يغلقون مكاتبهم، ولا يتفاعلون مع المواطنين بمختلف فئاتهم، ولا يحققون ويسعون لحل مظالم أصحاب الأعمال، وتلك الممارسة من شأنها عزل القيادة المحلية عن الناس".



ولفت "السجيني" إلى أن تقاعس المسئولين قد يدفع المواطن للوقوع فريسة للموظفين، أصحاب الهوى والذمم الفاسدة، وبالتالي فهو يعد شريكًا غير مباشر في زيادة معدلات الفساد، بدلًا من أن يكون مكونًا رئيسيًا في مكافحته، حسب قوله.



وأهاب رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بالمحافظين أهمية الوفاء بمقتضيات اليمين، "الذين قاموا بالحلف عليه أمام المولى عز وجل، وأن يبادروا بإعطاء المساحة والوقت الملائمين؛ لاستقبال أصحاب المظالم"، حسب قوله.