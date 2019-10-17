صور.. وفد مجلس أمناء قنا يزور مدارس الغردقة

زار مجلس أمناء محافظة قنا، اليوم الخميس، عددا من مدارس مدينة الغردقة، بالتنسيق مع مجلس أمناء البحرالأحمر، برئاسة كمال سليمان رئيس مجلس أمناء البحرالأحمر.



ويأتي ذلك في إطار التعاون والتبادل العلمي، وكانت بداية الجولة بحضور طابور الصباح بمدرسة الغردقة الثانوية للبنات في حضور محمد إبراهيم مرسي مدير إدارة الغردقة التعليمية، ومديحة إبراهيم مدير إدارة المدرسة، حيث شهد مجلس الأمناء فقرات طابور الصباح، وكذلك عددا من الأنشطة الفنية والثقافية والأدبية لطالبات المدرسة.



كما تم استعراض ما يشهده قطاع التعليم في البحرالأحمر من إنجازات وتطوير وحصول عدد من المدارس والمدرسين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات والأنشطة.



ومن جانبة أشاد سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء محافظة قنا، بمنظومة التعليم بالبحر الأحمر، معبرًا عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارته للغردقة للتعارف ونقل وتبادل الخبرات، وقدم مدير إدارة الغردقة التعليمية مدير الإدارة التعليمية الشكر لوفد محافظة قنا وزيارته لمدرسة الغردقة الثانوية للبنات.