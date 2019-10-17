الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

ضبط شخصين لاستبدالهما العملات التالفة من ماكينات الصرف

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
طباعة
تمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية؛ لقيامهما بممارسة نشاطً إجرامى في مجال استبدال العملات الأجنبية التالفة من ماكينات الصرف الآلي.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من إدارة أحد البنوك بقيام شخص يحمل الجنسية الأجنبية، مُقيم بأحد الفنادق بالغردقة، بالحضور للبنك المُشار إليه، وأبدى تضرره من أنه أثناء قيامه بتحويل مبلغ من الدولارات الأمريكية إلى العملة المحلية بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بمنطقة السنترال السياحي، حيث سحبت الماكينة ثلاث ورقات فئة المائة دولار، ولم تستبدلها بأُخرى من العملة المحلية أو تقوم بردها.

وبالانتقال والفحص تبين قيام السائح المذكور بالاشتراك مع شخص آخر يحمل ذات الجنسية بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكي وإدخالها للبلاد واستبدالها من ماكينات الصراف الآلي بأُخرى محلية ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما، وضُبط بحوزتهما على ورقة من فئة المائة دولار مقلدة، و10300 دولار أمريكي مستبدلة بأوراق سليمة، 8537 دولار أمريكى متهالك، ومبالغ أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات، وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة، وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها، عقب مرور ثلاث سنوات.

يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع؛ نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية للبنك المركزي تلك العملات؛ مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

منذ حوالي 13 ساعة

حريق محدود فى أكاديمية الفنون بالهرم

منذ حوالي 8 ساعات

زلزال بقوة "5.1 ريختر" يضرب الفلبين

منذ يوم

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

سقوط رافعة ونش سبب توقف المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

الأمن الغذائى والذكاء الاصطناعي على أجندة منتدى شباب العالم

محلية النواب: المحافظ الذي يرفض مقابلة المواطنين "محفز للفساد"

عملاق التكنولوجيا الأزرق في مواجهة المجهول: هل حان الوقت فعلاً لتدمير فيسبوك؟

"اتحاد العمال" يجهز مذكرة للسيسي بعد تصريحات وزير الأعمال بشأن لوائح الأجور

منوعات

فيل بري يقتل رجلا في نيبال

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

كشكول

تعرف على الشهادة الدولية التي تتطلبها مسابقة " 120 ألف معلم"

"راقي بأخلاقي" ندوة لتنمية الوعي بجامعة حلوان

حبس وكيل "تعليم الوادي" ٤ أيام لتقاضيه رشوة

رئيس جامعة مطروح: نسعى لتوثيق الروابط بين الطلاب وأعضاء التدريس

إسلام سياسي

مسعد البربري.. من هو العراب المجهول خلف فيديوهات المقاول الهارب محمد علي؟

اعتقال 23 تركيًا وكرديًا فى هولندا بسبب عدوان أردوغان

تركيا تواصل تصعيدها وتحاصر "رأس العين" السورية

فرنسا: العدوان التركي على سوريا يهدد المكاسب المتحققة ضد "داعش"


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"ثورة 1919.. إرادة أمة وكفاح شعب".. كتاب جديد لوجدى زين الدين يحكى تاريخ وأسرار الثورة

خالد سرور يفتتح المهرجان السنوى للحرف التقليدية والتراثية

"علي مر الأجيال" تحيى حفلا بأوبرا الإسكندرية

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك