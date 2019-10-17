ضبط شخصين لاستبدالهما العملات التالفة من ماكينات الصرف

تمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية؛ لقيامهما بممارسة نشاطً إجرامى في مجال استبدال العملات الأجنبية التالفة من ماكينات الصرف الآلي.



تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من إدارة أحد البنوك بقيام شخص يحمل الجنسية الأجنبية، مُقيم بأحد الفنادق بالغردقة، بالحضور للبنك المُشار إليه، وأبدى تضرره من أنه أثناء قيامه بتحويل مبلغ من الدولارات الأمريكية إلى العملة المحلية بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بمنطقة السنترال السياحي، حيث سحبت الماكينة ثلاث ورقات فئة المائة دولار، ولم تستبدلها بأُخرى من العملة المحلية أو تقوم بردها.



وبالانتقال والفحص تبين قيام السائح المذكور بالاشتراك مع شخص آخر يحمل ذات الجنسية بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكي وإدخالها للبلاد واستبدالها من ماكينات الصراف الآلي بأُخرى محلية ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما، وضُبط بحوزتهما على ورقة من فئة المائة دولار مقلدة، و10300 دولار أمريكي مستبدلة بأوراق سليمة، 8537 دولار أمريكى متهالك، ومبالغ أجنبية ومحلية.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات، وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة، وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها، عقب مرور ثلاث سنوات.



يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع؛ نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية للبنك المركزي تلك العملات؛ مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.