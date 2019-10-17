نستلة تعتزم إعادة شراء أسهم مستثمرين بـ20 مليار دولار

أعلنت عملاقة الأغذية السويسرية "نستلة"، اليوم الخميس، أنها قررت توزيع ما يصل إلى 20 مليار فرنك سويسرى (حوالي 20 مليار دولار) على مساهميها عبر إعادة شراء الأسهم في العامين المقبلين.



وجاء إعلان نستلة عن خطتها في أعقاب بيع فرع الشركة الخاص بمنتجات العناية بالبشرة لمستثمرين من السويد وكندا وأبوظبي مقابل 2ر10 مليار فرنك في أوائل أكتوبر الجاري.



وقالت الشركة في بيان من مقرها الرئيسي بمدينة فيفي بسويسرا: "التوزيع يعكس استمرار تزايد السيولة النقدية بقوة لدى نستلة، وكذلك التدفقات النقدية الكبيرة من صفقات البيع".



وأشارت الشركة إلى أن التوزيع سوف يتم بشكل أساسي عبر إعادة شراء الأسهم.



ومع ذلك، فإن الشركة التي تضم علامات "كيت كات" و"نيسبريسو" و"ماجي" لم تستبعد تعديل المبلغ النقدي الذي سوف يذهب إلى المساهمين في حالة عمليات الاستحواذ الكبيرة.



وذكرت نستلة أيضًا أن مبيعاتها نمت بنسبة 9ر2% لتصل إلى 4ر68 مليار فرنك (حوالي 4ر68 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وعزز هذه الزيادة الأداء القوي لشركة نستلة في الولايات المتحدة والبرازيل، وهو ما يفوق النمو الثابت في الصين.

وكان أداء منتجات العناية بالحيوانات الأليفة ومنتجات التجزئة التي تحمل العلامة التجارية ستاربكس جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، في حين بقيت مبيعات المياه المعبأة في زجاجات نستلة ثابتة.