ضبط سيدة لعرضها أدوية "مجهولة" على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سيدة عرضت أدوية مستوردة مجهولة المصدر للبيع، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بذات الموقع، ونشر مشاركات عبر الموقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، لمن يرغب من المواطنين.



وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص وجمع المعلومات، وإجراء التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة إخصائية تخطيط بشركة أدوية- مواليد 1987، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان في القليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة، تم استهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها.



وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.