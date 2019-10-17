تطوير العشوائيات: مشروع روضة السيدة زينب لتحسين الصورة البصرية لمصر القديمة

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع روضة السيدة يضم 816 وحدة سكنية، رغم أنه من المفترض نقل 600 أسرة فقط إليه، أي هناك وحدات إضافية، موضحًا أنهم الآن لا يعملون فقط على نقل سكان المناطق غير الآمنة، بل تحسين الصورة البصرية لمنطقة مصر القديمة.



وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، إلى أنهم يعملون في مناطق مثلث ماسبيرو، ثم مشروع روضة السيدة بمراحله، وذلك ضمن خطة لإعادة منطقة مصر القديمة لسابق عهدها قبل دخول العشرينيات.



وأوضح أن مثلث ماسبيرو سيطور على طراز القاهرة الخديوية، ومنطقة روضة السيدة سيطور على طراز القاهرة الفاطمية، وكذلك منطقة مجرى سور العيون، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع روضة السيدة زينب تم الانتهاء منها، وبدأ تسكينها بالفعل.