برشلونة يستعد للرد بقوة على صفعة سان جيرمان

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للرد على باريس سان جيرمان، بعد أن خطف النادي الفرنسي اثنين من نجوم (لاماسيا) "أكاديمية البارسا".



وكان سان جيرمان، قد أعلن عن تعاقده مع الثنائي تشابي سيمونز وكايز رويزن، وهما من أهم مواهب (لاماسيا).



وحسب الصحيفة، فقد بدأ برشلونة بالفعل اتصالات مع وكيل إدوارد ميشوت، لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا، ويعتبر واحدًا من المواهب الكبرى لباريس سان جيرمان.



وأوضحت، أن أسلوب ميشوت الذي يمتد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2021، مشابه جدًا لأسلوب لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.



ولا يعتبر برشلونة الراغب الوحيد في ضم ميشوت، فقد أبدت أندية أخرى، مثل مانشستر سيتي وفالنسيا، اهتمامًا باللاعب الشاب.



وأشارت "ليكيب"، إلى أن المفاوضات بين ممثلي ميشوت وبرشلونة كانت إيجابية للغاية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا لاستكمال المحادثات.