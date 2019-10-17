المجر: سنضطر لاستخدام القوة لصد موجة جديدة من المهاجرين

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده ستضطر إلى "استخدام القوة" عند حدودها الجنوبية مع صربيا، لحماية حدود الاتحاد الأوروبي إذا نفذت تركيا تهديدها بفتح الأبواب أمام اللاجئين لعبور البلقان نحو أوروبا.



وشيد أوربان سياجًا من الصلب على حدود المجر مع صربيا لإغلاق طريق الهجرة عبر البلقان الذي قطعه مئات الآلاف من الأشخاص سيرًا من الشرق الأوسط إلى غرب أوروبا في ذروة الأزمة في عام 2015.



ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في كبح وصول اللاجئين إلى أوروبا بعد اتفاق أبرم فى 2016، لإغلاق طريق بحر إيجة بعد دخول أكثر من مليون شخص إلى دول التكتل.



وهددت تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سورى، "بفتح الأبواب" للسماح للموجودين بالفعل فى البلاد بالتوجه إلى أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبى توغلها في شمال شرق سوريا بشكل سلبى.



وقال أوربان في مقابلة مع قناة (هير تى.فى) في وقت متأخر الليلة الماضية "سيتبين في الأسابيع المقبلة ما ستفعله تركيا مع هؤلاء... يمكنها توجيههم إلى اتجاهين: إعادتهم إلى سوريا أو إرسالهم نحو أوروبا".