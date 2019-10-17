ضبط شخص عرض قطعًا أثرية للبيع على "فيس بوك"

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص يعرض قطعا أثرية نظير مقابل مادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



رصدت المتابعة نشر أحد الأشخاص على "فيس بوك" مشاركات تتضمن إعلان بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي، وبالفحص والتحري أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين أنه عضو بأحد الجروبات المتخصصة في بيع وشراء الآثار بموقع "فيس بوك".