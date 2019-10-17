محافظ شمال سيناء يوجه بالإعداد لمواجهة السيول

وجه محافظ شمال سيناء، بالإعداد للسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال تجهيز المعدات اللازمة ومواد الإغاثة، وفي مقدمتها سيارات شفط المياه واللوادر والمعدات الثقيلة لحماية المنشآت وأدوات تصريف المياه، وتجهيز الأماكن ومواد الإغاثة اللازمة في حالة وقوع سيول، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهتها.



وقرر المحافظ، تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، تكون مهمتها إدارة أزمة السيول في حالة حدوثها لمواجهتها وتلافي مخاطرها، على أن يتم من الآن حصر المعدات والأدوات المتوافرة في كل جهة والتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاستعانة بها وقت اللزوم باستخدام إمكاناتها المتاحة.



وأشار المحافظ، إلى أن الخطة تفصيلية ومتكاملة شاملة كافة الأنشطة والإجراءات التنفيذية لكل جهة في حدود مسئوليتها وواجباتها في مواجهة أخطار السيول، وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات ويتم تطوير الخطة وفقا للمتطلبات الجديدة.