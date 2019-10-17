جونسون: تم الاتفاق على صفقة رائعة لـ"بريكست"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.



وغادر جونسون- حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية- دوانينج ستريت في طريقه إلى بروكسل للإعداد للاتفاق في قمة المجلس الأوروبي.



وأشار جونسون إلى أن حزب أيرلندا الشمالية يقول إنه يرفض الاتفاق حول بريكست بين أوروبا وبريطانيا، مشيرًا إلى أنه يحتاج دعم نواب الحزب الأيرلندي في البرلمان البريطاني لتمرير اتفاق بريكست.



وأكد جونسون، في تصريحاته، أنه تم إنجاز صفقة جديدة رائعة.



وأضاف: لقد حصلنا على صفقة جديدة رائعة تستعيد السيطرة.. الآن يجب على البرلمان أن ينهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت، حتى نتمكن من الانتقال إلى جهات أخرى.