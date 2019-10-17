توزيع 506 كروت "تكافل وكرامة" في سيوة

وزعت محافظة مطروح، اليوم الخميس، بقيادة محافظ مطروح، كروت تكافل وكرامة لـ506 مستفيدين من أهالي واحة سيوة، وذلك بمبنى التضامن الاجتماعي بسيوة، بحضور فتحي الجمل مدير التضامن الاجتماعي بمطروح.



وأوضح فتحي الجمل مدير التضامن الاجتماعي، أنه تم اختيار المستفيدين وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار المستحقين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم.



جاء ذلك على هامش احتفال واحة سيوة بمهرجان يوم النخيل بسيوة 2019، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد السياحة والحصاد، بحضور محافظ مطروح والجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والعسكرية.