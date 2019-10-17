دوري الإمارات: الشارقة تسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الوصل

يتطلع الشارقة، حامل اللقب، إلى تفادي "سيناريو" الموسم الماضي والتمسك بالصدارة عندما يحل السبت ضيفا على الوصل الثالث عشر قبل الاخير في المرحلة الرابعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.



ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد تسع نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات متوالية، لكن زيارته لملعب الوصل لا تحمل له الكثير من الذكريات الجيدة، بعدما كان صاحب الأرض اول من يلحق به الهزيمة في الموسم الماضي وبعد 24 مرحلة من دون خسارة.



وسيكون الشارقة امام تحد الثأر وتحقيق فوزه الرابع، مستغلا الحالة السيئة التي يمر بها مضيفه الذي يملك نقطة واحدة بعد تعادل وخسارتين، ويتهدد مدربه الروماني لورينت ريغيكامب شبح الاقالة من منصبه.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين بعدما كان الشارقة هزم الوصل برباعية نظيفة السبت في كأس الرابطة، لكن ريغيكامب وعد بالفوز في الدوري وان يكون فريقه مختلفا.



وقال الروماني الذي لم يعرف فريقه طعم الفوز في اخر خمس مباريات منذ تخطيه الشارقة في الموسم الماضي "لابد من نسيان هذه المباراة (في كأس الرابطة)، ونستعد لاخرى اكثر قوة واهمية في الدوري، وهي ستكون مختلفة بالتأكيد، نحن سنلعب على ارضنا، ولاعبونا سيكون عندهم حافز تحقيق الفوز".



وتابع ردا على سؤال حول اذا كان يخشى ان يكون الضحية الخامسة في الدوري "لا اخشى الاقالة ولا افكر في ذلك، المدربون دائما تحت الضغط، ووظيفتي ايصال الشعور الايجابي الى اللاعبين".



وفقد أربعة مدربين مناصبهم بعد مرور ثلاث مراحل، وهم الهولنديان يورغن ستريبل (الجزيرة) وموريس شتاين (الوحدة) والإيطالي فابيو فيفياني (الاتحاد كلباء) والبرازيلي كايو زاناردي (النصر).



وعاد الهولندي مارسيل كايزر لقيادة الجزيرة للمرة الثانية، بعد الأولى الموسم الماضي والتي انتهت في تشرين الثانينوفمبر 2018 لرحيله لتدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وستكون مهمته الأولى السبت امام خورفكان الحادي عشر بنقطة واحدة.



وبدأ الجزيرة الموسم بشكل سيء ولم يحصد سوى اربع نقاط من ثلاث مباريات ليحتل المركز السابع الذي لا يتوافق مع كونه احد المرشحين لاحراز اللقب بعدما كان الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية.



وتشهد المرحلة أيضا أول ظهور للكرواتي كرونسلاف يورشيتش عندما يقود السبت النصر الثاني عشر (نقطة) أمام الوحدة العاشر (3 نقاط) والذي لم يعلن بعد عن بديل شتاين، وللاوروغوياني خورخي داسيلفا الذي يقود الجمعة في افتتاح المرحلة الاتحاد كلباء الأخير بدون رصيد أمام الفجيرة الخامس (6 نقاط).