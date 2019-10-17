إصابة الرئيس الفلبيني دوتيرتي أثناء قيادته دراجة نارية

أعلن مسئولون، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أصيب بإصابات طفيفة أثناء قيادته دراجة نارية، ليلة أمس الأربعاء، في قصر مالاكانانج في مانيلا (مقر إقامة الرئيس).



وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو: "الرئيس كان يحاول الوصول لحذائه عندما سقط من على دراجته البخارية".



وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة الرئيس "بإصابة طفيفة وكدمات وخدوش خفيفة في المرفق والركبة".



وقال المساعد السابق وعضو مجلس الشيوخ كريستوفر بونج جو، للصحفيين، إن دوتيرتي أصيب في فخذه أيضا.



وأضاف أن دوتيرتي يستريح حاليا في مقره الرسمي.



وأشار بانيلو إلى أن "القصر يؤكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالة الرئيس".