السيسى يصل إلى حفل تخرج الدفعة الأولى "طب القوات المسلحة"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى مركز المنارة؛ ليشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب طب بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.



ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.



وتعد كلية الطب بالقوات المسلحة، أحد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى صدَّق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم، ليس فى مصر وحدها، ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كل المحافل والوظائف الدولية.



واستطاعت كلية الطب بالقوات المسلحة، أن تؤسس لمفهوم جديد فى الشراكة مع الجامعات الدولية، فى المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم فى بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر.



ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.