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الثقافة

"ثورة 1919.. إرادة أمة وكفاح شعب".. كتاب جديد لوجدى زين الدين يحكى تاريخ وأسرار الثورة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
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صدر مؤخرًا كتاب جديد للكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير «الوفد» بعنوان «ثورة 1919.. إرادة أمة وكفاح شعب». رصد الباحث زين الدين فى هذا الكتاب تاريخ ثورة 1919 والإرهاصات التى تسببت فى القيام بهذه الثورة العظيمة التى غيرت وجه التاريخ المصرى، واهتمت هذه الدراسة التاريخية بالقضية الوطنية التى شغلت حزب الوفد، كما تناولت قضية العدل الاجتماعى الذى كان هدفًا رئيسيًا لكل حكومات الوفد التى تولت حكم مصر، كما اهتم هذا الكتاب بتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التى تم ترويجها ضد حزب الوفد. ويضم الكتاب رصدًا دقيقًا  لثورة 1919 وأسرارًا جديدة حول الثورة تنشر لأول مرة تضم الخبايا عن لجنة ملنر فى مصر والمفاوضات بين الزعيم خالد الذكر سعد زغلول وملنر وحكاية انقسام الأمة بين سعد وعدلى، ويضم الكتاب إصرار سعد زغلول على استقلال مصر، ويرصد الكتاب قضية نفى القادة وصدور تصريح فبراير وإعلان استقلال مصر، والوحدة الوطنية فى ثورة 1919 ودور البرجوازية التى قادت الثورة، وحكاية الوفد مع الأحرار الدستوريين والدور البشع الذى قام به اللورد اللنبى فى قمع المصريين، وإرهاصات دستور 1923 ولجنة وضع الدستور، وتشكيلها ونتائجها، كما يتناول الكتاب شخصية الزعيم سعد زغلول ودور عبدالرحمن فهمي فى النضال والحركة الوطنية والرسائل السرية بين سعد وعبدالرحمن فهمى، ويضم الكتاب قضية الوفد، وخصومه ومفاوضات الجلاء ومؤامرة الملك فاروق ضد الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس ووزارة «4 فبراير» وقصة الصراع بين الوفد والقصر والوزارات الائتلافية برؤية وفدية، كما يتناول الكتاب تشكيل سعد أول وزارة دستورية.

يذكر أن هذا الكتاب صدر بتوجيه من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عندما كلف الباحث وجدى زين الدين بجمع تاريخ ثورة 1919 المتناثر فى المصادر والمراجع المختلفة، ووضعه فى مؤلف تستفيد منه المكتبة العربية ويكون مرجعاً مهماً فى تاريخ ثورة 1919. وكان «أبوشقة» قد قرر إصدار هذا الكتاب فى إطار احتفالات حزب الوفد بمئوية ثورة 1919 ومئوية حزب الوفد.

ويرجع إليه الفضل فى اختيار عنوان هذا المؤلف عندما كلف وجدى زين الدين بإعداد دراسة عن ثورة 1919 بمناسبة مئوية الثورة ومئوية حزب الوفد ونشرها فى حلقات بجريدة الوفد.

صدر الكتاب عن دار ومكتبة جزيرة الورد لصاحبها الأستاذ فتحى هاشم، الحريص على طباعة كتب حزب الوفد.

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الثقافة

"ثورة 1919.. إرادة أمة وكفاح شعب".. كتاب جديد لوجدى زين الدين يحكى تاريخ وأسرار الثورة

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