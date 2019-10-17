وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية فى المنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا وفدا سياحيا متعدد الجنسيات، يضم زائرين من دول (ألمانيا، إنجلترا، أستراليا، أمريكا)، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



أكد الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية، والتي تؤهلها لأن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.



وأوضح مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهدوا فيها خلال الفتح الإسلامي".