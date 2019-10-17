السيطرة على حريق شقة فى أوسيم

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بأوسيم، دون وقوع إصابات.



كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية في أوسيم، فتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.