موري يطلب المزيد من الوقت لمناقشة نقل سباق الماراثون إلى سابورو

قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الخميس إن طوكيو ترغب في المزيد من الوقت لمناقشة خطة اللجنة الأولمبية الدولية لنقل سباق الماراثون إلى سابورو.



لكن موري‭ ‬قال في حديثه للصحفيين إن طوكيو ستقبل أي قرار تتخذه اللجنة الأولمبية الدولية.



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأربعاء عن خطة لنقل سباقي المشي والماراثون في أولمبياد طوكيو من العاصمة اليابانية ليقاما في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة صيف العام المقبل.



لكن يبدو أن منظمي اولمبياد طوكيو يرون في هذه الخطوة مجرد اقتراح سيتم إجراء مزيد من النقاشات بشأنه في اجتماع لجنة التنسيق المزمع عقده نهاية هذا الشهر.



لكن وكالة كيودو للأنباء ذكرت أن مسؤولين من اليابان وصفوا هذه الخطوة بأنها "مفاجئة وغير متوقعة".