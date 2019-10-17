المشدد 15 سنة لأب و3 من أبنائه قتلوا عمهم في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الخميس، بمعاقبة عامل و3 من أبنائه بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بإصابة عمهم وقتل نجله في مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية بشبين القناطر.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كلا من "ر. ر" جثة هامدة، وإصابة والده "ر. ا. ع" بطلق ناري.



تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليهما و4 من أفراد عمومتهم بسبب خلافات عائلية على الميراث، وألقى القبض على المتهمين وهم "س. ع. ا" وأولاده "م" و"ع" و"ا" وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الحادث.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.