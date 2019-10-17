إحالة أوراق 6 من عائلة واحدة للمفتي بسبب خصومة ثأرية

قضت محكمة جنايات بنها، الخميس، بإحالة أوراق 6 أشخاص من عائلة واحدة إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم إعدامهم لاتهامهم بقتل شخصين في الخانكة بسبب خصومة ثأرية بينهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر بريقع، وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق وسامح أحمد عبدالوهاب، وأمانة سر محمد علي الخضري.



ترجع أوراق القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين المتهمين الستة والمجني عليهما بسبب قتل المجني عليهما "س ح ح" و"ك س ح" أحد أفراد عائلة المتهمين في مشاجرة بسبب خلافات بينهم، فتربص المتهمون الستة وهم "م ص م" و"س ص" و"ح م خ" و"د س د" و"ع م ع" و"س س م" بهما وقتلوهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق الرصاص عليهما.



وألقى القبض على جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث، وتم إحالتهم للنيابة فقضت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.