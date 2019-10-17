صور.. أمن الغربية يستعيد طفلًا فُقد فى مولد السيد البدوى

نجحت مديرية أمن الغربية في العثور على طفل فقد من أهله بمنطقة السيد البدوي، أثناء حضورهم المولد.



حيث تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم أحمد عبدالستار، مشرف خدمات المسجد الأحمدي، والنقيب إسلام الفولي، معاون مباحث قسم ثان طنطا، في إعادة طفل لأهله بعد مرور أقل من ساعة، وبالفحص تبين أنه ينتمي لعائلة من محافظة المنيا.



يذكر أن مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية تنظم مساء اليوم، برئاسة الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، احتفاليتها السنوية بمولد السيد البدوي بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، عقب صلاة العشاء.