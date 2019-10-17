أسرار وكواليس جديدة عن تحالف محمد علي وأيمن نور لنشر الفوضى

لاتزال الآلة الإعلامية الكاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية والممثلة في قناة "الشرق" التي يديرها الهارب أيمن نور مستمرة في بث سمومها، في محاولة منهم لإرضاء نظام الحكم برئاسة السفاح رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، في محاولات بائسة منهم لزعزعة أمن مصر والاستحواذ على ثروات ومقدرات شعبها.



لم تكن فيديوهات عميل المخابرات القطرية محمد علي المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ورئيسها صدفة، بل تم التجهيز لموضوعات الفيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاشتراك مع الهارب أيمن نورالمسئول عن إعداد ونشر الفيديوهات الكاذبة المسيئة وتسليط الضوء عليها وترويجها على حسابات قناة الشرق الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مصادر مطلعة، يتولى الإخواني مسعد البربري، العامل بقناة الشرق الإرهابية، عملية نشر الفيديوهات في سرية دون الإفصاح عن دوره بإدارة اللجان الإلكترونية الخاصة بفيديوهات محمد علي وذلك بأوامر مباشرة من أيمن نور.



ورغم أن الإتفاق بين الهارب أيمن نور والمقاول محمد علي بشكل مباشر، إلا أن الفائدة المادية لم تعم على الهارب معتز مطر مذيع قناة الشرق، مقابل إجراء محمد علي مداخلة تليفونية في برنامجه المذاع على قناة أيمن نور، لذلك حدثت مشادة كلامية واشتباك بالألفاظ الخارجة وتبادل الإتهامات بين "مطر" و"على" قبل إجراء المداخلة التي تم إعدادها بواسطة "نور" وفوجئ بها العاملين في قناة الشرق الموالية لأنظمة دول معادية.