الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

القبلة

"نجم" يكشف خطوات تنفيذ مشروعات المؤتمر العالمي للإفتاء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي اختتم أعماله، أمس، يمثل كشف حساب لما سبق إنجازه، وهو أفق جديد للعمل على تنفيذ رسالة الأمانة وتحقيق أهدافها التي مَنَّ الله بفضله فأنجزت من أهدافها خصوصًا في دعم الوسطية ومواجهة التطرف- ما يفوق عمرها الزمني بكثير.

وحول الخطوات العملية للمؤتمر الذي حقق نجاحًا كبيرًا وخرج بمجموعة من المشروعات والمبادرات المهمة قال: " تم تشكيل مجموعة من اللجان تضم علماء وباحثين ومختصين لتحقيق عدة أمور يأتي في مقدمتها البدء الفوري في تنفيذ التوصيات النظرية والعلمية التي أطلقها المؤتمر، وحتى لا يكون ذلك حبرًا على ورق بدأ العمل من اللحظة الأولى على إخراج هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، وخصوصًا في جانبها العملي.

وأوضح أن الأمانة بدأت في التنسيق والتعاون مع العقلاء من أصحاب المذاهب وأهل الأديان لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم إلى ترشيد الخلاف الفقهي واستثماره عن طريق برامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون، عبر رحلات فضيلة رئيس الأمانة العامة والعلماء.

وأشار د. نجم إلى أنه سيتم تقديم نماذج إفتائية يتم فيها الاستفادة من مذاهب الفقه كتجربة رائدة يجب استثمارها، وكذلك استكمال موسوعات أعلام المفتين الذين حققوا معايير الوسطية الإفتائية من المذاهب المختلفة، وإخراج موسوعة للقائمين بالإفتاء التي تشتمل على المعنيين بالإفتاء في العالم ولو من غير المسلمين وطرق الاستفادة من جهدهم.

وعن الجانب التكنولوجي من التوصيات، أكد أنه سيتم البدء في تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية المتخصصة في تدريب المفتين على قواعد الاختيار الفقهي المنضبط بالإدارة الحضارية للاختلافات الفقهية؛ وذلك لدلالة المستفتين وعدم تركهم نهبًا للأفكار المتطرفة أو الحيرة الإفتائية.

وأإضاف أنه تم تدشين قاعدة أبحاث الفقه المقارن في ثوب جديد لِتيسِّرَّ على الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية العنايةَ بدراسات "الفقه المقارن" تأصيلًا وتطبيقًا، بالاستعانة بالنصوص والمذاهب وتجربة الفقه الإسلامي الوسيع.

ولفت الأمين العام إلى أنه سيتم أيضًا تدشين مرصد تجارب الحوار المذهبي والفقهي لتيسر على طلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية تقويمَ تجارب التحاور المذهبي والابتعاد عن المثالب السابقة والتمسك بالمزايا، ويكون من شأنه دراسة أثر التجربة المذهبية في مراحلها وأحوالها على المجتمعات المسلمة إيجابًا وسلبًا.

وقال إن التوصيات لم تغفل كذلك الجانب التعليمي والتربوي حيث ستعمل الأمانة خلال الفترة المقبلة على إعداد عدد من البرامج التربوية والعملية لتفعيل نَشْرِ ثقافةِ احترام الاختلاف المذهبي في خدمة التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار، ودعم هذا الأمر بكافة الوسائل في مجال التعليم بمراحله المختلفة، أيضًا التعاون مع مراجع المذاهب المختلفة ومؤسساتها في دمج برامج تربية مذهبية رشيدة مقرونة ببرامج تدريس المذاهب لكافة مراحل التعليم.

كما ستتوسع في نشر الأبحاث والمقالات المعنية بالإفتاء والمقاصد الشرعية في مجلة "جسور" الشهرية الناطقة باسم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمجلة المحكمة المختصة بالأمانة، وتنفيذ خطة التجديد المذهبي بإعداد بنك الأسئلة المذهبية المعاصرة والإجابة عليها، وهي الأسئلة العصرية حول المذهب أصولًا وفروعًا، التي يتناولها الشباب على وجه الخصوص، وإرشادهم إلى الطريقة المثلى للتعامل مع أرباب المذاهب المختلفة من غير تعصب ولا تفريط.

وأضاف أن فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – قد كلف مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة ومرصد الإسلاموفوبيا ومؤشر الإفتاء بأن يتوسعوا في دراسة أثر الاستغلال المذهبي الذي يمارسه بعض الجماعات التي تتكئ على الصراعات المذهبية المشوهة لصورة المذاهب.

وأوضح د. نجم أن الأمانة ستبدأ في إجراءات التعاون والتشاور مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لمنح الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الصفة الاستشارية باعتبارها جسرًا واصلـًا بين الهيئات والمؤسسات في مجال الإفتاء وتجديد الخطاب الديني، وإدراج هذا العمل ضمن خطة رحلات مسئولي الأمانة.

أما مبادرات المؤتمر التي أطلقت في ختام فعالياته أمس، فأشار إلى أنه تم تكليف لجان لتحقيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات المهمة والتي يأتي على رأسها إصدار الوثيقة الأولى من نوعها "وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي"، حيث أقر المؤتمر في توصياته اعتبار هذه الوثيقة استراتيجية للأمانة وخارطة طريق لذلك تعبر عنها. كما تم تكليف المختصين بعمل الورقة التنفيذية للوثيقة خصوصًا في جوانبها العملية القانونية والتربوية والإعلامية ومجال البحث العلمي، وكذلك البرامج التدريبية والعلمية اللازمة لتفعيل الوثيقة.

وعن المبادرة الثانية "تخصيص يوم عالمي للإفتاء" قال إنه تم تخصيص يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًّا للإفتاء، تنطلق فيه فاعليات إفتائية تشتمل على برامج توعية ثقافية لتفعيل الإفتاء الرشيد، وبرامج تدريبيه.

بينما تمثلت المبادرة الثالثة في الإعلام عن تخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وتم تدبير الموارد والخطة اللازمة للإعلان عن الجائزة وتحكيمها.
وأضاف الأمين العام أنه منذ اللحظة الأولى لانتهاء المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام فقد بدأ الإعداد لمؤتمر العام القادم، وقد وضعت المعايير التي يتم على أساسها الإعداد لمؤتمر الأمانة القادم ليكون حول "التعاون والتكامل بين الهيئات الإفتائية في العالم: أطر نظرية وبرامح عملية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة 35 معتمرا في حادث مروع بمكة

منذ حوالي 13 ساعة

المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

سقوط رافعة ونش سبب توقف المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

"المترو" تعلن تعطل الخط الأول "المرج - حلوان"

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

البنك الدولي: مصر أصبحت وجهة الاستثمار الأجنبي في أفريقيا

ترحيب مصري بعقوبات أمريكية جديدة ضد تركيا

"يريديون خنق مصر".. مصطفى الفقي: قوى أخرى تساند إثيوبيا في سد النهضة

اليوم.. أردوغان يلتقي «بنس وبومبيو» ضمن مساع أمريكية لوقف إطلاق النار في سوريا

منوعات

فيل بري يقتل رجلا في نيبال

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

كشكول

إدراج 17 جامعة ضمن تصنيف "التايمز" في قطاع الهندسة والتكنولوجيا 2020

الثلاثاء.. عبد المنعم سعيد يناقش"المحركات العشرة للمستقبل المصري" بجامعة القاهرة

في أول أيام عمل.."صديق" يلتقي عمداء أزهر الوجه القبلي

ننشر خطوات تعديل البيانات في مسابقة 120 ألف معلم

إسلام سياسي

المرصد السوري يكشف أعداد النازحين منذ بدء العدوان التركي

فشل جديد.. "أمان" يكشف خطة "الإخوان" للتحرك فى الخارج

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"علي مر الأجيال" تحيى حفلا بأوبرا الإسكندرية

ورشة إخراج أفلام تسجيلية للأمريكي روس كوفمان

اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك