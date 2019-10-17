الزراعة: مصر تنتج 30 ألف طن عسل نحل سنويا

قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن مصر تنتج 30 ألف طن سنويًا من عسل النحل، وهي تعد من البلاد المصدرة للعسل، لافتة إلى أن جودة عسل النحل المصرى تفوق دول أخرى كثيرة والتي تستورده وتقوم بإعادة تعبئته وبيعه بالخارج.



وأوضحت محرز، خلال تصريحات خاصة لفضائية "صدى البلد"، أن الدولة تهتم برفع الوعى التغذوى للمواطنين، لذلك تهتم بإنتاج عسل النحل نظرًا لأهميته للصحة، مشيرة إلى أن بعض النحالين يلجأون إلى تغذية النحل بحبة البركة مما يزيد من جودة العسل.



وتابعت أن الفترة القادمة ستشهد إقامة معارض ومهرجانات لعسل النحل، خاصة أن منتج عسل النحل المصرى يتميز بجودته وقدرته على المنافسة.