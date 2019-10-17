تركي آل الشيخ: عدد النجوم المصريين في موسم الرياض تخطى 14 ألف

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، أن عدد المشاركين في "موسم الرياض" من النجوم المصريين بلغ 14210 رجل وامرأة.



وأضاف "آل الشيخ"، في بيان، أن مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض - المقام في الفترة من 15 أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 - تنوعت ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور.



وأكد على أهمية التعاون التعاون الكبير، مشددا أنه سيعود بالنفع والازدهار على البلدين الشقيقين وشركاتهم. مختتما: "لكل مبدع مكان في الرياض خاصة، والمملكة عامة".