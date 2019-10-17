سقوط "اللص" في قبضة أمن المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز أشمون.



تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على "م. ج. م" 31 سنة، عاطل، وشهرته "اللص" بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وقطعة من جوهر الحشيش تزن 200 جرام، ودراجة بخارية بدون لوحات.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 46665 جنح مركز أشمون، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.